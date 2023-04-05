Павелко на выборах в Исполком УЕФА набрал 31 голос - меньше всех избранных кандидатов
Ближайший конкурент отстал всего на 4 голоса
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Стала известна информация о ходе голосования на
Всего в комитет на новый срок вошли 7 человек.
Президент УАФ Андрей Павелко набрал 31 голос – это наименьшее количество среди всех избранных кандидатов. Уго Квадерер из Лихтенштейна набрал на 4 голоса меньше (27) и не прошел в исполком.
Напомним, что Павелко избран на второй срок, который будет составлять 4 года.
UEFA ExCo election results (7 places, votes out of 55):— Matt Slater (@mjshrimper) April 5, 2023
????????Duka 45
????????Christensen 42
????????Fousek 40
????????Kobiashvii 40
????????Rubiales 40
????????Diallo 37
????????Pavelko 31
---------------
????????Quaderer 27
????????Vassallo 25
????????Klaveness 18
????????????????????????????Petrie 15
Tough results for Rod Petrie & Lise Klaveness.
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