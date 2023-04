Павелко на выборах в Исполком УЕФА набрал 31 голос - меньше всех избранных кандидатов

Стала известна информация о ходе голосования на выборах членов исполкома УЕФА на Конгрессе союза.

Всего в комитет на новый срок вошли 7 человек.

Президент УАФ Андрей Павелко набрал 31 голос – это наименьшее количество среди всех избранных кандидатов. Уго Квадерер из Лихтенштейна набрал на 4 голоса меньше (27) и не прошел в исполком.

Напомним, что Павелко избран на второй срок, который будет составлять 4 года.

UEFA ExCo election results (7 places, votes out of 55):

????????Duka 45

????????Christensen 42

????????Fousek 40

????????Kobiashvii 40

????????Rubiales 40

????????Diallo 37

????????Pavelko 31

---------------

????????Quaderer 27

????????Vassallo 25

????????Klaveness 18

????????????????????????????Petrie 15



Tough results for Rod Petrie & Lise Klaveness.