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Павелко на выборах в Исполком УЕФА набрал 31 голос - меньше всех избранных кандидатов

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Ближайший конкурент отстал всего на 4 голоса

Павелко на выборах в Исполком УЕФА набрал 31 голос - меньше всех избранных кандидатов

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Стала известна информация о ходе голосования на выборах членов исполкома УЕФА на Конгрессе союза.

Всего в комитет на новый срок вошли 7 человек.

Президент УАФ Андрей Павелко набрал 31 голос – это наименьшее количество среди всех избранных кандидатов. Уго Квадерер из Лихтенштейна набрал на 4 голоса меньше (27) и не прошел в исполком.

Напомним, что Павелко избран на второй срок, который будет составлять 4 года.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко
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