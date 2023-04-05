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Чеферин – про бан команд из РФ: Пока не закончится война, не вижу возможности что-то менять

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Пока что все остается по-старому

Чеферин – про бан команд из РФ: Пока не закончится война, не вижу возможности что-то менять

фото из свободных источников

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Президент УЕФА Александер Чеферин после своего переизбрания на пост президента организации заявил, что сейчас не стоит ждать возвращения сборной России, как и российских клубов на международную арену.

"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить, нужно сохранять такую форму давления", — сказал Чеферин.

Напомним, что большинство международных спортивных федераций исключили спортсменов из России и ее союзника Беларуси после вторжения, но некоторые теперь начинают допускать их обратно к соревнованиям.

В то же время УЕФА не исключил Беларусь из отбора на Евро-2024 Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня.

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В статье: Россия УЕФА Александер Чеферин война с россией
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Источник:
Sportschau

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