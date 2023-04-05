Швейцарский журналист, который светился на каналах Медведчука и отбеливал Кадырова, подал в суд на Павелко
Дело тянется еще с 2018 года
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Французское издание Le Monde опубликовало информацию о рассмотрении дела президента УАФ Андрея Павелко в европейских органах правосудия.
По данным источника, речь идет об иске против украинского функционера от прокурора швейцарского кантона Юра. Заседание суда по делу о "фальсификации документов, угрозах, попытках принуждения и частной коррупции" пройдет 12 октября.
Павелко обвиняется в угрозах в адрес местного журналиста-расследователя Арно Беды – в 2018 году он являлся автором критического материала о президенте УАФ. Украинец якобы через посредников уже предлагал 50 тысяч евро наличными, чтобы найти компромисс.
Адвокат журналиста отмечает, что его сторона «не понимает политической поддержки Павелко в УЕФА».
В то же время, швейцарский адвокат Павелко заявил о давлении со стороны людей, желающих убрать его с должности.
Адвокаты Павелко убеждены, что швейцарскими и украинскими делами занималось бывшее руководство Федерации футбола Украины, тесно связанное с Российской Федерацией, и что все упомянутые действия и события являются лишь очередной попыткой сместить господина Павелко с должности главы УАФ.
Напомним, что дело журналиста Арно Беда против Андрея Павелко тянется еще с 2018 года. Тогда журналист в издании L'Illustré опубликовал материалы о якобы причастности президента УАФ к офшору в ОАЭ, с помощью которого он, по данным автора, отмыл несколько миллионов долларов кредита УЕФА.
Также журналист заявлял, что "неоднократно подвергался угрозам и запугиваниям" со стороны Павелко.
В УАФ обвинения опровергали. В то же время, украинские журналисты сомневались в незаангажированности швейцарского коллеги.
Беда часто путался в показаниях, кто же именно угрожал ему от лица павелко.
Также, еще перед прошлыми выборами в Исполком УЕФА Беда прилетел в Киев и пришел в студию 112-го телеканала Виктора Медведчука. Отмечалось, что швейцарец тогда даже прилетел в Украину личным самолетом упомянутого Медведчука.
Позже Беда извинялся за интервью на канале, заявляя о том, что пользовался непроверенной информацией. Также была информация, что L'Illustré уволила журналиста.
При этом еще в 2011 году Беда лично летал в Чечню, где общался с тамошним министром спорта. После этого в материалах L'illustré швейцарский журналист максимально отводил от Рамзана Кадырова весь негатив и уголовные обвинения со стороны швейцарских банков по поводу нелегальности происхождения средств президента Чечни.
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