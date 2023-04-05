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МОК обещает помочь украинцам, которые захотят соревноваться на турнирах с россиянами

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МОК недоволен решением украинского правительства

МОК обещает помочь украинцам, которые захотят соревноваться на турнирах с россиянами

фото из свободных источников

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Правительства запретить украинским спортсменам выступать на соревнованиях, на которые допустят россиян и белорусов.

"В случае реализации такое решение будет противоречить позициям ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

Недавно Федерация тенниса Украины заявила: "Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где выступают россияне или белорусы.

Такое решение приведет к уничтожению украинского тенниса, потому что игроки из этих стран принимают участие почти во всех соревнованиях, и станет санкцией не против россиян, а против украинцев.

Если россиянам и белорусам разрешат соревноваться, то с ними нужно играть и побеждать, а не избегать битвы".

МОК всегда придерживался и будет придерживаться своей политики по защите спортсменов.

Поэтому, если это будет реализовано, спортсмены, которые захотят участвовать в соревнованиях и лишатся поддержки своих национальных спортивных федераций и НОК из-за вмешательства государства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программы поддержки спортсменов МОК", - говорится в заявлении.

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В статье: война с россией Олимпиада-2024
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Источник:
МОК

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