МОК обещает помочь украинцам, которые захотят соревноваться на турнирах с россиянами
МОК недоволен решением украинского правительства
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Правительства
"В случае реализации такое решение будет противоречить позициям ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.
Недавно Федерация тенниса Украины заявила: "Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где выступают россияне или белорусы.
Такое решение приведет к уничтожению украинского тенниса, потому что игроки из этих стран принимают участие почти во всех соревнованиях, и станет санкцией не против россиян, а против украинцев.
Если россиянам и белорусам разрешат соревноваться, то с ними нужно играть и побеждать, а не избегать битвы".
МОК всегда придерживался и будет придерживаться своей политики по защите спортсменов.
Поэтому, если это будет реализовано, спортсмены, которые захотят участвовать в соревнованиях и лишатся поддержки своих национальных спортивных федераций и НОК из-за вмешательства государства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программы поддержки спортсменов МОК", - говорится в заявлении.
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