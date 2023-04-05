МОК: В мире продолжаются 70 конфликтов, войн и кризисов, но никто не требует отстранения спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что в мире много войн и конфликтов, однако другие страны не требуют отстранения спортсменов.

"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, как почти на всех Играх спортсмены соревнуются друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

Сейчас в мире продолжаются 70 вооруженных конфликтов, войн или кризисов, включая ситуации на Ближнем Востоке, Африканском Роге и Южном Кавказе.

НОК в регионах, пострадавших от этих вооруженных конфликтов и войн, придерживаются принципов Олимпийской хартии.

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Они не требуют исключения спортсменов с другой стороны вооруженного конфликта или войны и позволяют своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях без ограничений.

Одним из примеров является Йемен. По данным ЮНИСЕФ, восемь лет жестокого конфликта, экономического коллапса и разрушенной системы социальной поддержки опустошили Йемен и привели к тому, что около 11 миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи.

Около 2,2 миллиона детей страдают от острого недоедания. Во время недавнего разговора с глобальной сетью комиссий спортсменов, атлет из Йемена отметил, что несправедливо наказывать спортсменов за ошибки их правительств.

Йеменские спортсмены сталкиваются с трудностями и проблемами из-за войны в стране. Он объяснил, как он продолжает распространять ценности спорта в своем обществе", - говорится в заявлении МОК.