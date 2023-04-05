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Путин заявил послу США, что он начал полномасштабную войну из-за поддержки Вашингтоном Украины в 2014 году

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У Путина появилась новая версия

Путин заявил послу США, что он начал полномасштабную войну из-за поддержки Вашингтоном Украины в 2014 году

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Диктатор России Владимир Путин заявил новому послу США в Москве Линн Трейси, что к полномасштабной войне в Украине привела поддержка Вашингтоном протестующих на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщает CNN.

"Уважаемая госпожа посол, я не хочу нарушать благодатную атмосферу вручения верительных грамот и знаю, что вы можете не согласиться со мной, но я не могу не сказать, что использование Соединенными Штатами таких инструментов в своей внешней политике, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка в этом отношении Государственным департаментом государственного переворота в Киеве в 2014 году в конечном итоге привели к нынешнему украинскому кризису", - сказал Путин Трейси, принимая ее верительные грамоты.

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Также он указал, что эти действия США якобы "дополнительно негативно повлияли на деградацию российско-американских отношений".

Также Путин заявил, что сожалеет из-за ухудшения отношений между ЕС и Москвой.

"Мы видим причину этого в том, что, оставив в стороне свою основную начальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, ЕС инициировал геополитическое противостояние с Россией", – добавил он.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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