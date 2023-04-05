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В Украине заработала американская ПВО Avenger: сбивает Шахеды, ракеты и самолеты - ВИДЕО

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Система уже на боевом дежурстве

В Украине заработала американская ПВО Avenger: сбивает Шахеды, ракеты и самолеты - ВИДЕО

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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал, как работает зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Avenger (Мститель), недавно предоставленный Украине Соединенными Штатами.

"Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Месник) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", - сказал Наев.

Читайте такжеВСУ с 2014 года прошли много уровней подготовки, - Наев

По словам Наева, в частности, ПВО способна эффективно выявлять и уничтожать иранские дроны-камикадзе "Шахед". Она, к тому же, проста в управлении.

Он сообщил также, что военные, которые управляют этими системами, прошли специальную подготовку в Германии.

Один из операторов ЗРК рассказал, что "Мститель" оснащен ракетами "Стингер" и крупнокалиберным пулеметом "Браунинг".

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В статье: война с россией Сергей Наев
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