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В Серии А стартовала инициатива в поддержку мира в Украине

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Украинский флаг посетит стадионы и матчи чемпионата Италии

В Серии А стартовала инициатива в поддержку мира в Украине

t.me/GianlucaLapadula

Новина українською

В Италии, на матче "Ювентуса" и "Интера" стартовала инициатива в поддержку мира в Украине.

Украинский флаг, который руководство Лиги приобрело на благотворительном аукционе с участием Андрея Шевченко (средства пойдут на реконструкцию стадиона в Ирпене), будет путешествовать по всем стадионам Серии А.

Сегодня он уже побывал в Кремоне, где "Кремонезе" принимает "Фиорентину", а в течение следующих недель побывает в других городах.

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В статье: война с россией
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