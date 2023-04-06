В Серии А стартовала инициатива в поддержку мира в Украине

В Италии, на матче "Ювентуса" и "Интера" стартовала инициатива в поддержку мира в Украине.

Украинский флаг, который руководство Лиги приобрело на благотворительном аукционе с участием Андрея Шевченко (средства пойдут на реконструкцию стадиона в Ирпене), будет путешествовать по всем стадионам Серии А .

Сегодня он уже побывал в Кремоне, где "Кремонезе" принимает "Фиорентину", а в течение следующих недель побывает в других городах.