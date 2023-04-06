"Эдельвейсы" сбили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО
Еще одна вражеская машина была повреждена
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Украинские воины уничтожили очередной вражеский вертолет. "Приземлили" Ка-52 на востоке.
Об этом в среду, 5 марта, сообщил Генеральный штаба ВСУ.
"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!", - пишет пресс-служба Генштаба.
Чуть позже 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" показала видео с уничтоженным вертолетом врага.
"Благодаря внимательности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он немедленно был сбит", - сообщили в бригаде.
Кроме того, "Эдельвейсы" сообщили, что для эвакуации подбитого россиянина прибыл еще один "смертник" на вертолете, который также в результате был поврежден, однако пилот успел сбежать, так и оставив своего "побратима".
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