Пентагон планирует передать Украине танки Abrams до конца года
Обучение украинских танкистов еще не началось
фото - Getty Images
Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.
Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Подготовка (украинских военных, - ред.) еще не началась. Наша цель - доставить их (танки Abrams, - ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас", - заявила она.
Ранее сообщалось, что учения украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не начались, однако уже "относительно скоро" должны стартовать.
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