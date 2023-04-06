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Пентагон планирует передать Украине танки Abrams до конца года

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Обучение украинских танкистов еще не началось

Пентагон планирует передать Украине танки Abrams до конца года

фото - Getty Images

Новина українською

Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.

Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Подготовка (украинских военных, - ред.) еще не началась. Наша цель - доставить их (танки Abrams, - ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас", - заявила она.

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Ранее сообщалось, что учения украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не начались, однако уже "относительно скоро" должны стартовать.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
06.04.2023 в 01:44
Швидше за все, навчання йдуть повним ходом
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