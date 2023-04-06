Россияне наращивают оборонные рубежи на Запорожском и Херсонском направлениях
ВСУ отразили около 60 атак на востоке
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 6 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки было отбито более 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В частности:
- на Бахмутском направлении отражены около 20 атак, враг штурмует Бахмут и вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское;
- на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак;
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.
Указывается, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне наращивают в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.
Согласно сведению, в течение среды, 5 апреля, россияне нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов по всей линии столкновения, в том числе в приграничных областях.
В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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