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Россияне наращивают оборонные рубежи на Запорожском и Херсонском направлениях

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ВСУ отразили около 60 атак на востоке

Россияне наращивают оборонные рубежи на Запорожском и Херсонском направлениях

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 6 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки было отбито более 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности:

  • на Бахмутском направлении отражены около 20 атак, враг штурмует Бахмут и вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское;
  • на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак;
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.

Указывается, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне наращивают в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

Согласно сведению, в течение среды, 5 апреля, россияне нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов по всей линии столкновения, в том числе в приграничных областях.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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