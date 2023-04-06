На металлолом превратился вражеский вертолет. Генштаб – о потерях россиян за последние сутки

Наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и "Supercam". Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили.

личного состава – около 176630 (+390) человек ликвидировано,

танков – 3631 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7013 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2714 (+7) ед,

РСЗО – 532 (+0) ед,

средства ПВО – 281 (+1) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолетов – 292 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),

крылатые ракеты – 911 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1) ед,

специальная техника – 302 (+3).

Данные уточняются.