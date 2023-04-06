На металлолом превратился вражеский вертолет. Генштаб – о потерях россиян за последние сутки
Еще 400 оккупантов уже никогда не навредят украинцам
Азов
Наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и "Supercam". Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили.
- личного состава – около 176630 (+390) человек ликвидировано,
- танков – 3631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7013 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2714 (+7) ед,
- РСЗО – 532 (+0) ед,
- средства ПВО – 281 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1) ед,
- специальная техника – 302 (+3).
Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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