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На металлолом превратился вражеский вертолет. Генштаб – о потерях россиян за последние сутки

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Еще 400 оккупантов уже никогда не навредят украинцам

На металлолом превратился вражеский вертолет. Генштаб – о потерях россиян за последние сутки

Азов

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Наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и "Supercam". Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили.

  • личного состава – около 176630 (+390) человек ликвидировано,
  • танков – 3631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7013 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2714 (+7) ед,
  • РСЗО – 532 (+0) ед,
  • средства ПВО – 281 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1) ед,
  • специальная техника – 302 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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