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Генштаб: В госпиталь в Запорожской области россияне завезли своих медиков для лечения оккупантов

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Об этом говорится в сводке

Генштаб: В госпиталь в Запорожской области россияне завезли своих медиков для лечения оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в Запорожье. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 6 апреля:

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь".

"Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести".

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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