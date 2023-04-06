Генштаб: В госпиталь в Запорожской области россияне завезли своих медиков для лечения оккупантов
Об этом говорится в сводке
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Российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в Запорожье. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 6 апреля:
"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь".
"Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести".
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