Генштаб: В госпиталь в Запорожской области россияне завезли своих медиков для лечения оккупантов

Российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в Запорожье. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 6 апреля:

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь".

"Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести".