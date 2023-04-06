ГПСУ: Россияне перебросят половину своей группировки из Беларуси на другое направление фронта

На территории Беларуси пока не фиксируется создание ударных группировок, которые могли бы пойти в наступление на Украину с севера. Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Вскоре количество россиян в Беларуси уменьшится вдвое – около 2000 военных РФ перебросят воевать на восток. Об этом на брифинге 5 апреля сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Беларусь, поддерживая Россию, предоставляет свою территорию для российских войск, в частности, для проведения подготовки, предоставляет свое воздушное пространство и всевозможные содействия. Также происходят совместные учения между подразделениями Беларуси и России. В настоящее время, после проведения определенной подготовки для российских военных, происходит их ротация. Нам известно, что начались мероприятия по выводу российских подразделений на территорию России из Беларуси. По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2000 российских военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки".

Ранее сообщалось о пребывании около 4000 российских военных в Беларуси. Что касается именно белорусских войск, то их количество и характер их действий на границе остаются неизменными – ВСУ готовы к любым сценариям.