Politico: План ЕС на предмет покупки снарядов для Украины натолкнулся на юридическую коллизию

Страны ЕС уже договорились о совместной закупке боеприпасов для ВСУ, но послы не могут договориться о том, останутся ли контракты внутри блока. Об этом сообщает издание Politico.

Через две недели после того, как ЕС объявил об историческом соглашении о предоставлении Украине большого количества боеприпасов, блок все еще разбирается с юридическими нюансами относительно того, как на самом деле его реализовать, пишет источник.

Яблоком раздора остается вопрос, будут ли оружейные контракты заключены исключительно с компаниями ЕС (и как их юридически определить), или они также будут открыты для внешних производителей. По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. Греция и Кипр поддерживают Париж – вероятно, эти две страны желают избежать заключения контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, также должна приложить больше усилий для определения потенциала компаний ЕС, прежде чем можно будет заключить окончательное соглашение.

Поскольку этот вопрос зашел в тупик, на встрече 5 апреля послы сосредоточились на доработке менее противоречивой части соглашения: документе о бесплатной передаче Киеву крупных партий боеприпасов. Дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что во время встречи послы завершили соглашение о передаче боеприпасов, добавив, что юридический текст, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе.

Напомним, ЕС планирует предоставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

Также существуют опасения, что оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого изготовления необходимого количества снарядов.

Цель ЕС состоит в том, чтобы запустить план в три этапа: во-первых, ЕС выделит 1 миллиард евро на возмещение странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы – и, возможно, ракеты – из своих вооруженных сил или перенаправить заказы. Далее Союз выделит еще 1 миллиард евро на совместную закупку дополнительных боеприпасов для Украины. Финальный шаг: изучение путей повышения способности Европы производить оружие, в котором она будет нуждаться долгие годы.