Британская разведка рассказала, что стоит за увольнением российского генерал-полковника Мурадова

Как утверждается в российских социальных сетях, министерство обороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группы войск (ВГВ РФ) в Украине.

ВГВ РФ под командованием Мурадова понесла чрезвычайно тяжелые потери за последние месяцы, поскольку их плохо спланированные штурмы неоднократно не дали возможность захватить город Угледар Донецкой области, как отмечает британская разведка. Эти операции вызвали интенсивную общественную критику со стороны широкого спектра российских экспертов.

Мурадов возглавил ВГВ после провальной попытки российского штурма Киева в начале полномасштабного вторжения. Сейчас это самое крупное увольнение среди военных РФ в 2023 году, но вероятны и другие, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе.

