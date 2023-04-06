FT: В Офисе Президента отметили, при каком условии Украина будет готова начать переговоры по Крыму

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, если ВСУ приблизятся к полуострову. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса".

Сибига подчеркнул, что переходить к дипломатии наша страна готова только после того, как ВСУ достигнут стратегических целей на поле боя. Он добавил, что президент Владимир Зеленский и его помощники сейчас говорят о Крыме, поскольку украинская армия приближается к началу контрнаступления.

Сибига уточнил: украинская власть не отбрасывает путь освобождения Крыма Силами обороны. Напомним, президент Владимир Зеленский в марте отмечал, что Украина готова сесть за стол переговоров только после вывода войск РФ с территории Украины. Однако в ноябре он говорил, что готов рассмотреть варианты возвращения аннексированного Россией Крыма невоенным путем, призвав не тратить время на варианты, которые не предусматривают деоккупации полуострова.

В свою очередь FT считает, что слова замглавы Офиса президента могут успокоить западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть Крым военным путем и опасаются, что это может привести к эскалации войны, применению врагом ядерного оружия в частности.