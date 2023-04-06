Пентагон заключил контракт по Abrams для Украины, также ВСУ могут получить экспериментальное оружие против БПЛА

Новый пакет военной помощи Украине, который на днях был объявлен США, вероятно, содержит "экспериментальное оружие" для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает оборонное издание Defence One со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.

По данным журналистов, в начале января армия США якобы проводила конкурс, целью которого было найти "эффективную систему для борьбы" с Shahed-136. Компания SAIC участвовала в конкурсе, она планирует отправить в Украину 10 единиц своей продукции. Вполне возможно, речь идет именно об антидронных системах Titan, предоставление которых в США анонсировали еще 28 сентября 2022 года. C-UAS Titan с лазерным наведением призвана противодействовать БПЛА военного класса. Она определяет тип дрона и выбирает наиболее подходящие меры для вывода его из строя.

Проект-победитель "должен был быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта". Примерно столько же времени прошло между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину.

В то же время официально известно, что Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams, которые будут переданы Украине. Министерство обороны США договорилось с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на предмет изготовления танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.