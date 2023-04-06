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Пентагон заключил контракт по Abrams для Украины, также ВСУ могут получить экспериментальное оружие против БПЛА

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Помощь США

Пентагон заключил контракт по Abrams для Украины, также ВСУ могут получить экспериментальное оружие против БПЛА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый пакет военной помощи Украине, который на днях был объявлен США, вероятно, содержит "экспериментальное оружие" для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает оборонное издание Defence One со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.

По данным журналистов, в начале января армия США якобы проводила конкурс, целью которого было найти "эффективную систему для борьбы" с Shahed-136. Компания SAIC участвовала в конкурсе, она планирует отправить в Украину 10 единиц своей продукции. Вполне возможно, речь идет именно об антидронных системах Titan, предоставление которых в США анонсировали еще 28 сентября 2022 года. C-UAS Titan с лазерным наведением призвана противодействовать БПЛА военного класса. Она определяет тип дрона и выбирает наиболее подходящие меры для вывода его из строя.

Проект-победитель "должен был быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта". Примерно столько же времени прошло между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину.

В то же время официально известно, что Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams, которые будут переданы Украине. Министерство обороны США договорилось с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на предмет изготовления танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В статье: война с россией Shahed-136 Abrams
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Источник:
defense.gov

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