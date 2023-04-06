Пентагон заключил контракт по Abrams для Украины, также ВСУ могут получить экспериментальное оружие против БПЛА
Помощь США
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый пакет военной помощи Украине, который на днях был объявлен США, вероятно, содержит "экспериментальное оружие" для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает оборонное издание Defence One со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.
По данным журналистов, в начале января армия США якобы проводила конкурс, целью которого было найти "эффективную систему для борьбы" с Shahed-136. Компания SAIC участвовала в конкурсе, она планирует отправить в Украину 10 единиц своей продукции. Вполне возможно, речь идет именно об антидронных системах Titan, предоставление которых в США анонсировали еще 28 сентября 2022 года. C-UAS Titan с лазерным наведением призвана противодействовать БПЛА военного класса. Она определяет тип дрона и выбирает наиболее подходящие меры для вывода его из строя.
Проект-победитель "должен был быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта". Примерно столько же времени прошло между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину.
В то же время официально известно, что Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams, которые будут переданы Украине. Министерство обороны США договорилось с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на предмет изготовления танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Популярное сейчас
- Сливочный триумф, который уже не повторить: как Реал играл с Реалом в финале Кубка Испании
- Левченко – о переизбрании Павелко: Коррупция и большой позор УЕФА
- Хет-трик Бензема на Камп Ноу, возвращение Лэмпарда, переизбрание Павелко и Чеферина. Главные новости за 5 апреля
- Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО