"Борьба за город продолжается". Воины ССО показали кадры боев за Бахмут

Один день своей работы в городе-крепости показали воины Сил Специальных операций Украины, поделившись в сети соответствующим видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале и на Facebook-странице ССО ВСУ.

На кадрах, отснятых операторами-спецназовцами, видны руины Бахмута. В городе постоянно слышны звуки стрельбы и взрывов. В ССО отметили, что на кадры попала лишь малая часть работы наших бойцов в самом Бахмуте, которую можно показать. "Борьба за город продолжается!" – отметили спецназовцы.

За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения России защитники ССО отличились в проведении многих боевых операций. Лозунгом ССО является фраза "Иду на Вы". ССО основали в 2016 году.