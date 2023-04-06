"Борьба за город продолжается". Воины ССО показали кадры боев за Бахмут
Глазами операторов ССО Украины
ССО
Один день своей работы в городе-крепости показали воины Сил Специальных операций Украины, поделившись в сети соответствующим видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале и на Facebook-странице ССО ВСУ.
На кадрах, отснятых операторами-спецназовцами, видны руины Бахмута. В городе постоянно слышны звуки стрельбы и взрывов. В ССО отметили, что на кадры попала лишь малая часть работы наших бойцов в самом Бахмуте, которую можно показать. "Борьба за город продолжается!" – отметили спецназовцы.
За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения России защитники ССО отличились в проведении многих боевых операций. Лозунгом ССО является фраза "Иду на Вы". ССО основали в 2016 году.
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