  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Воздушные силы: В США высоко оценили навыки украинских пилотов – они способны быстро освоить F-16
В тренде

Воздушные силы: В США высоко оценили навыки украинских пилотов – они способны быстро освоить F-16

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Залужный отмечал, что нам нужны эти самолеты

Воздушные силы: В США высоко оценили навыки украинских пилотов – они способны быстро освоить F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американцы дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых современных истребителях. Об этом сказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона:

"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета написано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов".

Ранее глава Пентагона Остин заявил, что современные истребители не помогут ВСУ на этом этапе войны с РФ.

Читайте такжеГруппа военных ВСУ завершила тренировки на Patriot. Известно, сколько украинских воинов прошли обучение в США во время войны

По теме
yellow-arrow
Шахтер оплатил лечение тяжело раненого украинского военного в Барселоне
yellow-arrow
Макрон – Си Цзиньпину: Я могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство
yellow-arrow
В Reuters узнали, сколько бойцов штурмовых бригад тренируют в ВСУ для весеннего контрнаступления
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией F-16
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде