Воздушные силы: В США высоко оценили навыки украинских пилотов – они способны быстро освоить F-16

Американцы дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых современных истребителях. Об этом сказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона:

"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета написано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов".

Ранее глава Пентагона Остин заявил, что современные истребители не помогут ВСУ на этом этапе войны с РФ.