Воздушные силы: В США высоко оценили навыки украинских пилотов – они способны быстро освоить F-16
Залужный отмечал, что нам нужны эти самолеты
Getty Images / Global Images Ukraine
Американцы дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых современных истребителях. Об этом сказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона:
"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета написано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов".
Ранее глава Пентагона Остин заявил, что современные истребители не помогут ВСУ на этом этапе войны с РФ.
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