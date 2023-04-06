Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов

Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин в своем Телеграм-канале, а также пресс-служба Укроборонпрома.

"Вчера, 5 апреля, во время официального визита Президента Украины в Польшу соответствующий Меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя". "Наращивание производства боеприпасов – главная задача МинСтратегПрома на данный момент. Как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами. Начинаем программу #железные_боеприпасы".

Соглашение предусматривает развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек. Для создания нового производства рассматриваются исключительно польские города из-за высоких рисков российских ракетных ударов по предприятию "Укроборонпрома". Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом, отметили в "Укроборонпроме".