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Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов

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125-мм

Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов

Укроборонпром

Новина українською

Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин в своем Телеграм-канале, а также пресс-служба Укроборонпрома.

"Вчера, 5 апреля, во время официального визита Президента Украины в Польшу соответствующий Меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя".

"Наращивание производства боеприпасов – главная задача МинСтратегПрома на данный момент. Как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами. Начинаем программу #железные_боеприпасы".

Соглашение предусматривает развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек. Для создания нового производства рассматриваются исключительно польские города из-за высоких рисков российских ракетных ударов по предприятию "Укроборонпрома". Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом, отметили в "Укроборонпроме".

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/zalizni_zminy

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