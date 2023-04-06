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Вильнюс предоставит ВСУ новый пакет помощи. Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО

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Это произойдет на саммите альянса

Вильнюс предоставит ВСУ новый пакет помощи. Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €41 млн. Об этом сообщили в Минобороны Литвы. Также Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который 5 апреля побывал в Харькове, анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн евро. Об этом он сообщил в Twitter.

"Стоимость нового пакета военной поддержки Украины со стороны Литвы составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из отправленной техники, новых приобретений, взносов в международные фонды".

Литовский парламент в четверг, 6 апреля, единогласно одобрил резолюцию, в которой содержится пункт о необходимости официально пригласить Украину присоединиться к НАТО на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле. Об этом пишет издание LRT: "подписать протоколы о вступлении и запустить процесс ратификации нужно, как только позволят условия".

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В статье: война с россией Арвидас Анушаускас
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Источник:
lrt.lt

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