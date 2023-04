Вильнюс предоставит ВСУ новый пакет помощи. Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €41 млн. Об этом сообщили в Минобороны Литвы. Также Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который 5 апреля побывал в Харькове, анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн евро. Об этом он сообщил в Twitter.

The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ