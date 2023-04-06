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В Reuters узнали, сколько бойцов штурмовых бригад тренируют в ВСУ для весеннего контрнаступления

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У бригад яркие названия

В Reuters узнали, сколько бойцов штурмовых бригад тренируют в ВСУ для весеннего контрнаступления

yurasov.pro

Новина українською

"Кордон зі сталі" – одна из восьми новых штурмовых бригад ВСУ, которые Украина хочет использовать во время контрнаступления против российских оккупантов в ближайшие недели или месяцы. Общая численность этих 8 бригад – 40 000 солдат. Об этом стало известно из интервью агентства Reuters с солдатом ВСУ по имени Алекс. В прошлом он – переводчик без военного опыта. Разговор состоялся на тренировочном полигоне в секретном месте в Украине.

Новые бригады "Гвардии наступления", сформированные Министерством внутренних дел, будут воевать вместе с регулярными армейскими подразделениями, усиленными новыми западными боевыми танками и тысячами новых солдат, прошедших подготовку в армиях союзников за пределами Украины, отмечает источник. Бригады имеют яркие названия: "Ураган", "Спартан", "Красная калина", "Кордон", "Ярость", "Азов" и "Кара-Даг".

Украина начала кампанию по набору в штурмовые бригады в начале февраля. По словам Клименко, подготовка гражданских лиц без опыта занимает до четырех месяцев, но бывших милиционеров или солдат можно обучить за два месяца.

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В статье: война с россией
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Источник:
reuters.com

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