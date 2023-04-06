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Шахтер оплатил лечение тяжело раненого украинского военного в Барселоне

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Защитник Украины получил ранение в августе под Авдеевкой

Шахтер оплатил лечение тяжело раненого украинского военного в Барселоне

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" полностью оплатил все расходы по лечению и реабилитации украинского военного Виталия Шумея в Университетском госпитале Институт Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоне, сообщает клубная пресс-служба.

Сейчас защитник Украины находится в клинике, где получает всю необходимую медицинскую помощь.

Виталий Шумей, родом из Сумщины, во время полномасштабного российского вторжения в Украину был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Виталий перенес три операции, лечился в Днепре, Киеве, потом в Чернигове. Все время рядом с героем находится его отец Сергей Шумей, который во всем помогает прикованному к постели сыну.

"Шахтер" нашел клинику и договорился с испанскими медиками об оказании помощи бойцу, а также выступил с инициативой полностью оплатить все расходы, связанные с транспортировкой Виталия Шумея и его отца в Барселону, лечением и последующей реабилитацией. Как только состояние военного стабилизировалось, его в конце марта реанимобилем доставили в Испанию, где теперь Виталия ждет длительная реабилитация и помощь профильных врачей.

Напомним, ранее "Шахтер" оплатил лечение и реабилитацию героя "Азовстали" Михаила Дианова в США, а также участника фанатского движения "горняков" военнослужащего ВСУ Евгения Ларченко в Израиле.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
shakhtar.com

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