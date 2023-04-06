  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маляр: Когда вы слышите в сводках слова "ситуация в Бахмуте под контролем" - так и есть
В тренде

Маляр: Когда вы слышите в сводках слова "ситуация в Бахмуте под контролем" - так и есть

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Маляр рассказала, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются решения

Маляр: Когда вы слышите в сводках слова "ситуация в Бахмуте под контролем" - так и есть

Фото из открытых источников

Новина українською

Военное командование принимает оперативные решения и формирует задачи для военных на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий россиян и оценки возможностей сил обороны.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов предполагаемого развития ситуации.

Читайте такжеВ Офисе Президента и Минобороны опровергли свежие фейки РФ по поводу Бахмута
  • оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7;
  • штабы непрерывно анализируют действия врага и динамику изменения ситуации по многим критериям;
  • на основе полученных данных штабы прогнозируют возможные угрозы и действия россиян.

Так, оперативные данные и проведенную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас и находится Бахмутское направление.

Командование, основываясь на анализе изменения ситуации, прогнозов действий противника и оценки возможностей украинских сил, принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"То есть когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", - заверила Маляр.

По теме
yellow-arrow
Защищая Украину, погиб Тарас Чучман - фанат Карпат и талантливый видеограф
yellow-arrow
Бои за Бахмут: пограничники показали ближний бой и выход из окружения - ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер оплатил лечение тяжело раненого украинского военного в Барселоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анна Маляр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде