Маляр: Когда вы слышите в сводках слова "ситуация в Бахмуте под контролем" - так и есть

Военное командование принимает оперативные решения и формирует задачи для военных на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий россиян и оценки возможностей сил обороны.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов предполагаемого развития ситуации.

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оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7;

штабы непрерывно анализируют действия врага и динамику изменения ситуации по многим критериям;

на основе полученных данных штабы прогнозируют возможные угрозы и действия россиян.

Так, оперативные данные и проведенную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас и находится Бахмутское направление.

Командование, основываясь на анализе изменения ситуации, прогнозов действий противника и оценки возможностей украинских сил, принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"То есть когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", - заверила Маляр.