Защищая Украину, погиб Тарас Чучман - фанат Карпат и талантливый видеограф

В войне с российскими оккупантами 4 апреля погиб Тарас Чучман – знаковая фигура для львовского футбола. Отец троих детей, талантливый видеограф и преданный фанат " Карпат ".

Впервые на стадион "Украина" Тарас попал в 1997 году. Вероятно, многие могли видеть его работы: многочисленные футбольные видео, коллажи и фотографии.

С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды НацГвардии и воевал на Донетчине.

Именно там, неподалеку от Марьинки, Тарас попал под артиллерийский обстрел.

Память о Тарасе всегда будет жить в наших сердцах.