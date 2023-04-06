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Защищая Украину, погиб Тарас Чучман - фанат Карпат и талантливый видеограф

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Война забирает лучших

Защищая Украину, погиб Тарас Чучман - фанат Карпат и талантливый видеограф

фото из соцсетей

Новина українською

В войне с российскими оккупантами 4 апреля погиб Тарас Чучман – знаковая фигура для львовского футбола. Отец троих детей, талантливый видеограф и преданный фанат "Карпат".

Впервые на стадион "Украина" Тарас попал в 1997 году. Вероятно, многие могли видеть его работы: многочисленные футбольные видео, коллажи и фотографии.

С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды НацГвардии и воевал на Донетчине.

Именно там, неподалеку от Марьинки, Тарас попал под артиллерийский обстрел.

Память о Тарасе всегда будет жить в наших сердцах.

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В статье: война с россией
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