Защищая Украину, погиб Тарас Чучман - фанат Карпат и талантливый видеограф
Война забирает лучших
фото из соцсетей
В войне с российскими оккупантами 4 апреля погиб Тарас Чучман – знаковая фигура для львовского футбола. Отец троих детей, талантливый видеограф и преданный фанат "
Впервые на стадион "Украина" Тарас попал в 1997 году. Вероятно, многие могли видеть его работы: многочисленные футбольные видео, коллажи и фотографии.
С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды НацГвардии и воевал на Донетчине.
Именно там, неподалеку от Марьинки, Тарас попал под артиллерийский обстрел.
Память о Тарасе всегда будет жить в наших сердцах.
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Источник:Twitter Карпат
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