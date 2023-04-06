Блохин - о переизбрании Павелко в исполком УЕФА: Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола
"Мы сможем решать вопросы"
Фото прес-служби УАФ
Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин прокомментировал
"Я поздравляю, что Павелко избрали еще на 4 года. Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола, я считаю.
Мы входим в УЕФА, сможем решать вопросы. Тем более что мы дали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году", – сказал Блохин.
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Источник:dsnews
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