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Блохин - о переизбрании Павелко в исполком УЕФА: Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола

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"Мы сможем решать вопросы"

Блохин - о переизбрании Павелко в исполком УЕФА: Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполком УЕФА.

"Я поздравляю, что Павелко избрали еще на 4 года. Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола, я считаю.

Мы входим в УЕФА, сможем решать вопросы. Тем более что мы дали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году", – сказал Блохин.

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В статье: Олег Блохин УЕФА Андрей Павелко
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Источник:
dsnews

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