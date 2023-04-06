Блохин - о переизбрании Павелко в исполком УЕФА: Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола

Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполком УЕФА .

"Я поздравляю, что Павелко избрали еще на 4 года. Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола, я считаю.

Мы входим в УЕФА, сможем решать вопросы. Тем более что мы дали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году", – сказал Блохин.