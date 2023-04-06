Бах: Почти на всех Олимпиадах друг с другом соревнуются спортсмены, страны которых находятся в состоянии войны
Президент МОК упорно продолжает высказывать свои нарративы
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Президент МОК Томас Бах уверен, что спорт должен объединять людей, и в качестве примера заявил, что спортсмены из стран, находящихся в состоянии войны, соревновались бок о бок почти на каждой Олимпиаде.
"Спорт объединяет людей в мирном соревновании. Как и многие другие вещи, спорт имеет силу способствовать миру и взаимопониманию между нашими ближними.
На Олимпийских играх спортсмены отвергают все разногласия, разделяющие мир. Они ожесточенно соперничают друг с другом, мирно живя вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Это делает Олимпийские игры столь мощным символом мира.
Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, что почти на всех Олимпиадах спортсмены соревнуются друг с другом как символ мира, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.
Спорт — это недорогой, эффективный инструмент для поддержки всех стран, больших и малых, богатых и бедных, чтобы вместе построить более мирный, более здоровый, более равноправный и устойчивый мир для всех — 365 дней в году", - сказал Бах.
Напомним, что ранее правительство Украины дало местным национальным спортивным федерациям жесткие рекомендации не учувствовать в соревнованиях, к которым допущены спортсмены из РФ и РБ.
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