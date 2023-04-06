Бах: Почти на всех Олимпиадах друг с другом соревнуются спортсмены, страны которых находятся в состоянии войны

Президент МОК Томас Бах уверен, что спорт должен объединять людей, и в качестве примера заявил, что спортсмены из стран, находящихся в состоянии войны, соревновались бок о бок почти на каждой Олимпиаде.

"Спорт объединяет людей в мирном соревновании. Как и многие другие вещи, спорт имеет силу способствовать миру и взаимопониманию между нашими ближними.

На Олимпийских играх спортсмены отвергают все разногласия, разделяющие мир. Они ожесточенно соперничают друг с другом, мирно живя вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Это делает Олимпийские игры столь мощным символом мира.

Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, что почти на всех Олимпиадах спортсмены соревнуются друг с другом как символ мира, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

Спорт — это недорогой, эффективный инструмент для поддержки всех стран, больших и малых, богатых и бедных, чтобы вместе построить более мирный, более здоровый, более равноправный и устойчивый мир для всех — 365 дней в году", - сказал Бах.