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Бах: Почти на всех Олимпиадах друг с другом соревнуются спортсмены, страны которых находятся в состоянии войны

Общие новости
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(3 голосов)

Президент МОК упорно продолжает высказывать свои нарративы

Бах: Почти на всех Олимпиадах друг с другом соревнуются спортсмены, страны которых находятся в состоянии войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент МОК Томас Бах уверен, что спорт должен объединять людей, и в качестве примера заявил, что спортсмены из стран, находящихся в состоянии войны, соревновались бок о бок почти на каждой Олимпиаде.

"Спорт объединяет людей в мирном соревновании. Как и многие другие вещи, спорт имеет силу способствовать миру и взаимопониманию между нашими ближними.

На Олимпийских играх спортсмены отвергают все разногласия, разделяющие мир. Они ожесточенно соперничают друг с другом, мирно живя вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Это делает Олимпийские игры столь мощным символом мира.

Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, что почти на всех Олимпиадах спортсмены соревнуются друг с другом как символ мира, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

Спорт — это недорогой, эффективный инструмент для поддержки всех стран, больших и малых, богатых и бедных, чтобы вместе построить более мирный, более здоровый, более равноправный и устойчивый мир для всех — 365 дней в году", - сказал Бах.

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Напомним, что ранее правительство Украины дало местным национальным спортивным федерациям жесткие рекомендации не учувствовать в соревнованиях, к которым допущены спортсмены из РФ и РБ.

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В статье: Томас Бах Олимпиада-2024
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Источник:
Inside the Games

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Комментарии (5)
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Prideman (Lviv)
06.04.2023 в 20:49
Стан війни це одне. А викрадення дітей, навмисне знищення об'єктів цивільної інфраструктури, стирання з лиця землі міст і сіл це зовсім інше. Таким недоумкам треба зробити екскурсію Бучею, Ірпінем, щоб вони побачили кого вони хочуть до змагань допустити. Бо я щось не чув, щоб хоч один російський спортсмен засудив дії злочинного кремлівського режиму
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kalan-86 (Анкара)
06.04.2023 в 20:46
Бах остаточно розчарував, хоча я вже давно не маю на його рахунок ніяких сумнівів. Ні щоб сказати «Геть з України до останнього окупанта на кордон 91 року, а тоді можете повертатися і навіть взяти свій ганебний прапор з собою і гімн свій совковий теж». А ні, він як той папуга, продовжує намагатися кремлівські наративи пхати усюди.
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Justise (Львів)
06.04.2023 в 20:35
Хіба що інструмент для пропагандування рашизму....в якому такому конфлікті на даний момент якась ядерна країна вторглась в іншу незалежну країну....обстрілює інфраструктуру....вбиває і гвалтує людей і дітей...Хоча такі непотреби як цей бах... далі свого гаманця нічого бачити не можуть..
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.04.2023 в 20:31
Що йому скажеш? Бахнутий на всю голову.
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kalan-86 (Анкара)
06.04.2023 в 20:23
Оце промова, достойна людини з серйозним психічним розладом, чи просто безсовісного троля, який став рупором рашистської пропаганди. Скоріш друге.
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