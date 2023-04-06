Данилов: Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня
Но это не значит, что угрозы нет
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Украина отслеживает количество находящихся на территории России ракет. Их количество упало до максимально критического уровня.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".
"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, - это трагедия", - рассказал Данилов.
В то же время секретарь СНБО добавил, что страна-оккупант пока не имеет возможности нарастить ракетные ресурсы до того уровня, которого бы она хотела.
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