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Данилов: Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня

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Но это не значит, что угрозы нет

Данилов: Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина отслеживает количество находящихся на территории России ракет. Их количество упало до максимально критического уровня.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, - это трагедия", - рассказал Данилов.

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В то же время секретарь СНБО добавил, что страна-оккупант пока не имеет возможности нарастить ракетные ресурсы до того уровня, которого бы она хотела.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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