В среду и в воскресенье. Львов и Шахтер сыграют два очных матча подряд
Официальная информация по поводу перенесенного матча первого круга
Фото: Александр Приходько
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Как сообщает пресс-служба "горожан", встреча состоится в среду, 12 апреля, игра пройдет на "Арене Львов". Начало матча – в 14.00.
Таким образом, команды сыграют два матча между собой подряд - сразу после этого матча команды снова встретятся в рамках чемпионата – в воскресенье 16 апреля в 21-м туре.
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Источник:ФК Львів
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