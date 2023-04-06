В среду и в воскресенье. Львов и Шахтер сыграют два очных матча подряд

" Львов " официально подтвердил дату проведения перенесенного матча 6-го тура УПЛ против "Шахтера".

Как сообщает пресс-служба "горожан", встреча состоится в среду, 12 апреля, игра пройдет на "Арене Львов". Начало матча – в 14.00.

Таким образом, команды сыграют два матча между собой подряд - сразу после этого матча команды снова встретятся в рамках чемпионата – в воскресенье 16 апреля в 21-м туре.