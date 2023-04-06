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Не сдержался. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите УПЦ МП Онуфрие - ФОТО

Общие новости
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Александра так и тянет к московским попам

Не сдержался. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите УПЦ МП Онуфрие - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который известен своей любовью к попам из УПЦ МП, в своем Instagram выдал очередной хвалебный пост о митрополите Онуфрие.

"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – наш столб. Мир всем! С Богом!" - написал Ломаченко.

Страница Ломаченко недоступна для украинских пользователям, однако чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик не смог пройти мимо такого соблазна, нашел, как обойти запрет и все-таки лайкнул этот пост.

Напомним, что Ломаченко всегда осторожно высказывается о стране-агрессоре и обходил прямые обвинения в адрес России по поводу войны. В то же время Усик, который также был приверженцем УПЦ МП, осудил военное вторжение РФ.

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Не сдержался. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите УПЦ МП Онуфрие - ФОТО - изображение 1
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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко война с россией
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
06.04.2023 в 22:17
Невігласи і вчитися не бажають. Амінь .
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
06.04.2023 в 21:51
Дуже хочу щоб ці боксери уже попрогравали все, що можуть і пішли на пенсію. Вони тільки ганьблять Україну. Брати Кличко були справжньою гордістю, а ці двоє це нещасна пародія
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