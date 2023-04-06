Не сдержался. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите УПЦ МП Онуфрие - ФОТО
Александра так и тянет к московским попам
фото из свободных источников
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который известен своей любовью к попам из УПЦ МП, в своем Instagram выдал очередной хвалебный пост о митрополите Онуфрие.
"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – наш столб. Мир всем! С Богом!" - написал Ломаченко.
Страница Ломаченко недоступна для украинских пользователям, однако чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик не смог пройти мимо такого соблазна, нашел, как обойти запрет и все-таки лайкнул этот пост.
Напомним, что Ломаченко всегда осторожно высказывается о стране-агрессоре и обходил прямые обвинения в адрес России по поводу войны. В то же время Усик, который также был приверженцем УПЦ МП, осудил военное вторжение РФ.
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