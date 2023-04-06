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Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1 и артиллерийские снаряды

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Одну партию машин Греция Украине уже передала

Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1 и артиллерийские снаряды

фото из свободных источников

Новина українською

Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению.

Об этом заявил начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, заявление которого приводит Pentapostagma.

"Мы доказали свою солидарность действиями, уже предоставив 72 тонны гуманитарной помощи и 3870 тонн военной техники. И мы будем продолжать это делать", - сказал генерал.

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По его словам, Греция уже предоставила ракеты и пусковые установки Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы, стрелковые боеприпасы и боевые машины пехоты БМП-1.

"Мы также готовы передать по согласованию с Международным координационным центром пожертвований еще одну партию БМП-1, 73 мм реактивных снарядов, артиллерийских и винтовочных боеприпасов", - говорится в заявлении.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников прибыл с визитом в Грецию в рамках очередных встреч с официальными лицами стран НАТО.

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В статье: война с россией
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