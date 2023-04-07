В Бахмуте продолжаются жестокие бои, отбито 16 атак россиян в сутки - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 7 апреля, сообщает, что за минувшие сутки украинскими воинами было отбито более 40 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия, пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. Также за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак врага на этом участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак.

На Лиманском направлении за минувшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременна и Спорное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. При этом россияне и дальше сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

В четверг зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Харьковской областях вблизи границы. Также россияне ведут огонь из артилерии и танков по все линии столкновения.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 БпЛА разных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также 3 корректированных авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.