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Прошлись по автомобильной технике. Генштаб опубликовал актуальные данные по потерям россиян

Общие новости
(2 голосов)

Полтысячи оккупантов уже никогда не нанесут вреда украинцам

Прошлись по автомобильной технике. Генштаб опубликовал актуальные данные по потерям россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 177110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2722 (+8) ед,
  • РСЗО – 533 (+1) ед,
  • средства ПВО – 281 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5587 (+13) ед,
  • специальная техника – 304 (+2).

Данные уточняются. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА различных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректируемых авиационных бомбы. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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