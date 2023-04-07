Прошлись по автомобильной технике. Генштаб опубликовал актуальные данные по потерям россиян
Полтысячи оккупантов уже никогда не нанесут вреда украинцам
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 177110 (+480) человек ликвидировано,
- танков – 3633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7016 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2722 (+8) ед,
- РСЗО – 533 (+1) ед,
- средства ПВО – 281 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5587 (+13) ед,
- специальная техника – 304 (+2).
Данные уточняются. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА различных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректируемых авиационных бомбы. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
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