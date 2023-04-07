NYT: В Сеть попали планы США и НАТО о военных планах Украины – Пентагон начал расследование

В Twitter и Telegram появились засекреченные документы, детализирующие секретные планы США и НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times. Утечка документов не содержит конкретных планов боевых действий, но они дают представление о времени – американский и украинский взгляд на то, что может понадобиться украинским войскам для проведения кампании по состоянию на 1 марта, отмечает источник.

Засекреченные военные документы были размещены на этой неделе в социальных сетях, сообщили высокопоставленные чиновники администрации Байдена, пишет NYT. Пентагон сейчас расследует, кто мог стоять за утечкой документов, которые появились в Twitter и Telegram.

Военные аналитики говорят, что документы, похоже, были изменены по сравнению с их оригинальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы. Представители Байдена работали над тем, чтобы удалить эти документы, но по состоянию на вечер четверга, 6 апреля, им это не удалось.

На одном из слайдов говорилось, что от 16 000 до 17 500 российских солдат были убиты, в то время как Украина потеряла 71 500 военнослужащих. По оценкам Пентагона и других аналитиков, Россия понесла гораздо большие потери – около 200 000 убитых и раненых, тогда как Украина – более 100 000 убитых и раненых.

Документы не содержат конкретных боевых планов, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление, которое, по словам американских чиновников, вероятно, произойдет в течение следующего месяца или около того. Однако для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, без сомнения, предлагают много соблазнительных подсказок и идей, отмечает источник.

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В документах упоминается, например, уровень расходов на HIMARS – американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы, которые могут наносить удары по таким целям, как склады боеприпасов, инфраструктура и скопления войск, на большом расстоянии. Пентагон публично не сообщал, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы свидетельствуют об этом. Аналитики утверждают, что часть документов выглядит аутентичной и может предоставить России ценную информацию, такую как графики поставок оружия и войск, количество наращивания украинских войск и другие военные подробности.

Аналитики заявили в пятницу, 7 апреля, что может быть трудно оценить влияние обнародования документов на боевые действия на фронте сейчас и в ближайшие месяцы. Недавнее наступление России на востоке Украины не принесло успеха, и западные аналитики обсуждают, способны ли российские военные, понеся ошеломляющие потери, осуществить новое наступление или противостоять украинской атаке.

Повторим, документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о "состоянии конфликта по состоянию на 1 марта". В тот день украинские официальные лица находились на американской базе в Вайсбадене, Германия, для участия в военных учениях, а днем позже их посетили генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и генерал Каволи, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Другой документ содержит колонки с перечнем украинских военных подразделений, техники и учений с расписанием на январь-апрель. В документе содержится краткая информация о 12 боевых бригадах, которые сейчас формируются, девять из них обучают США и другие страны НАТО. Из этих девяти бригад, согласно документам, шесть будут готовы к 31 марта, а остальные – к 30 апреля. По оценкам аналитиков, одна украинская бригада насчитывает от 4 000 до 5 000 солдат.

В документе сказано, что сроки поставки оборудования повлияют на подготовку и готовность, чтобы уложиться в график. Общее количество техники, необходимой для девяти бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств, говорится в документе.

Эта утечка является первым прорывом российской разведки, который был обнародован с начала войны, утверждает источник.

На протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской военной линии. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам наносить удары по российским войскам, ликвидировать высокопоставленных генералов и заставить перемещать запасы боеприпасов дальше от российской линии фронта, хотя американские официальные лица утверждают, что Украина сыграла решающую роль в планировании и осуществлении этих ударов.