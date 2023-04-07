Россияне в Крыму привлекают наркоманов и алкоголиков к строительству оборонительных сооружений

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции.

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население. Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.

Рабочим оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают, или получают не в полном размере, отмечает Генштаб ВСУ. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего, вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.