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Россияне в Крыму привлекают наркоманов и алкоголиков к строительству оборонительных сооружений

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Информация от Генштаба

Россияне в Крыму привлекают наркоманов и алкоголиков к строительству оборонительных сооружений

Окопи в Криму

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции.

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население. Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.

Рабочим оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают, или получают не в полном размере, отмечает Генштаб ВСУ. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего, вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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