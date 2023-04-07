"Зеленский должен быть открыт к воле украинцев". Госсекретарь США – о вопросе Крыма и контрнаступлении ВСУ
Несколько важных тезисов господина Блинкена
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен снова дал понять, что вопрос Крыма должен быть решен исключительно украинцами, как сообщает tagesschau.de.
"Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открытым к воле украинцев".
Вместе со многими другими странами, по словам Блинкена, США готовы помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.
"Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели".
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью от 6 апреля заверил, что Украина не пойдет на уступки России в вопросе Крыма.
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