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"Зеленский должен быть открыт к воле украинцев". Госсекретарь США – о вопросе Крыма и контрнаступлении ВСУ

Общие новости
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Несколько важных тезисов господина Блинкена

"Зеленский должен быть открыт к воле украинцев". Госсекретарь США – о вопросе Крыма и контрнаступлении ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен снова дал понять, что вопрос Крыма должен быть решен исключительно украинцами, как сообщает tagesschau.de.

"Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открытым к воле украинцев".

Вместе со многими другими странами, по словам Блинкена, США готовы помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.

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"Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью от 6 апреля заверил, что Украина не пойдет на уступки России в вопросе Крыма.

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В статье: война с россией Энтони Блинкен
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Источник:
tagesschau.de

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