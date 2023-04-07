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Разведка Британии: Россия имеет успехи в Бахмуте, командиры вагнеровцев и минобороны РФ наладили сотрудничество

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Разведка Британии: Россия имеет успехи в Бахмуте, командиры вагнеровцев и минобороны РФ наладили сотрудничество

Getty Images_

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В последние дни российские войска восстановили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени остановилось, сообщает британская разведка.

Россия достигла дальнейших успехов и, вероятно, продвинулась к центру города, а также захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой.

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Российские регулярные войска, включая воздушно-десантные войска усилили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе, пишут британцы. Существует реальная вероятность того, что на местном уровне командиры Вагнера и российского Минобороны приостановили свою длительную вражду и наладили сотрудничество.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Бахмут
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