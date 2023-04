Разведка Британии: Россия имеет успехи в Бахмуте, командиры вагнеровцев и минобороны РФ наладили сотрудничество

В последние дни российские войска восстановили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени остановилось, сообщает британская разведка.

Россия достигла дальнейших успехов и, вероятно, продвинулась к центру города, а также захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой.

Российские регулярные войска, включая воздушно-десантные войска усилили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе, пишут британцы. Существует реальная вероятность того, что на местном уровне командиры Вагнера и российского Минобороны приостановили свою длительную вражду и наладили сотрудничество.

