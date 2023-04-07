  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Зеленский не может хотеть всего". Президент Бразилии предлагает Киеву отдать РФ Крым, чтобы прекратить войну
В тренде

"Зеленский не может хотеть всего". Президент Бразилии предлагает Киеву отдать РФ Крым, чтобы прекратить войну

Общие новости
(3 голосов)

"Миру нужно спокойствие"

"Зеленский не может хотеть всего". Президент Бразилии предлагает Киеву отдать РФ Крым, чтобы прекратить войну

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Бразилии Лула Да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров, отдав его России, чтобы прекратить войну, как пишет Le Figaro.

"Президент России не может захватить территорию Украины. Возможно, мы будем обсуждать Крым. Но то, что он захватил дополнительно, он должен пересмотреть. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в мире, мы должны найти решение".

В конце января Лула сформулировал предложение, которое до сих пор остается непонятным: о посредничестве группы стран в урегулировании конфликта в Украине. Бразильский президент должен представить этот проект своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в Пекине на следующей неделе.

Глава бразильского государства заявил, что он "уверен" в шансах проекта на успех, надеясь, что группа стран "будет создана", когда он вернется из Китая. Главный советник Лулы по международным вопросам Селсо Аморим встретился с путиным и министром иностранных дел РФ лавровым в Москве в конце марта, а 17 апреля ожидается визит лаврова в Бразилию.

Как известно, Украина отказывается вести переговоры с Москвой без предварительного вывода российских войск со всей своей территории, включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Читайте также"У меня антител больше, чем у вакцинированных". Президента Бразилии не пустили на матч Сантоса

По теме
yellow-arrow
Bloomberg: Помощь Украине от трехмиллиардной продажи Челси задерживается, названа причина
yellow-arrow
Разведка Британии: Россия имеет успехи в Бахмуте, командиры вагнеровцев и минобороны РФ наладили сотрудничество
yellow-arrow
"Зеленский должен быть открыт к воле украинцев". Госсекретарь США – о вопросе Крыма и контрнаступлении ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lefigaro.fr

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде