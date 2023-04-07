"Зеленский не может хотеть всего". Президент Бразилии предлагает Киеву отдать РФ Крым, чтобы прекратить войну

Президент Бразилии Лула Да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров, отдав его России, чтобы прекратить войну, как пишет Le Figaro.

"Президент России не может захватить территорию Украины. Возможно, мы будем обсуждать Крым. Но то, что он захватил дополнительно, он должен пересмотреть. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в мире, мы должны найти решение".

В конце января Лула сформулировал предложение, которое до сих пор остается непонятным: о посредничестве группы стран в урегулировании конфликта в Украине. Бразильский президент должен представить этот проект своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в Пекине на следующей неделе.

Глава бразильского государства заявил, что он "уверен" в шансах проекта на успех, надеясь, что группа стран "будет создана", когда он вернется из Китая. Главный советник Лулы по международным вопросам Селсо Аморим встретился с путиным и министром иностранных дел РФ лавровым в Москве в конце марта, а 17 апреля ожидается визит лаврова в Бразилию.

Как известно, Украина отказывается вести переговоры с Москвой без предварительного вывода российских войск со всей своей территории, включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году.