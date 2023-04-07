Буданов и Федоров рассказали об опасности Telegram и Viber – украинский предприниматель

Украинский предприниматель Ярослав Ажнюк поделился итогами беседы с главами ГУР и Минцифры.

"За последние сутки удалось пообщаться о рисках Телеграма с Кириллом Будановым и Михаилом Федоровым. Кирилл сказал дословно: "У ФСБ, и только у них, есть ключи к Телеграму. Вайбер, это вообще приложение, созданное для шпионажа. И даже не обязательно вести там переписку."

"По-моему, это важная информация для общества. На уточнение, можно ли об этом говорить публично, глава ГУР ответил утвердительно. На вопрос "почему мы не говорим об этом на государственном уровне", Кирилл ответил в свойственной ему манере: "Говорите". С Михаилом Федоровым договорились детально изучить факты, которые могут свидетельствовать о связи Телеграма с Кремлем. Вот такие новости, друзья".