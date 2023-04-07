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В Минобороны Словакии считают, что российские специалисты могли намеренно сломать их МиГ-29

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Самолеты были переданы Украине

В Минобороны Словакии считают, что российские специалисты могли намеренно сломать их МиГ-29

Shutterstock, Soos Jozsef

Новина українською

Российские технические специалисты могли намеренно саботировать эксплуатацию истребителей МиГ-29 советского производства, которые принадлежат словацкой армии, заявил министр обороны Ярослав Надь, как пишет издание Euractiv.

Истребители МиГ-29 – это двухмоторные самолеты советского производства, которые остались на вооружении словацкой армии после раскола Чехословакии в 1993 году. Недавно они были переданы Украине, и словацкая армия не использовала их с августа 2022 года.

"Они летали, но это не значит, что они были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до отправки, привезли запчасти и осмотрели самолеты", – пояснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией бывшего премьер-министра Роберта Фицо резко раскритиковала правительство за отказ от ценных самолетов.

Неисправности могли быть намеренно вызваны российскими техническими специалистами, которые до прошлого года присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии, предположил Надь.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне".

Хотя расследование не доказало умысла, Министерство обороны "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр. Словацкий генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот, также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел только 70 часов. Какой вывод мы можем из этого сделать? Возможно, была плохая работа, назовем это так. Я не знаю", – сказал он в интервью для Denník N.

Посольство России в Словакии заявило, что поставка Словакией истребителей Украине привела к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, за которую будут нести ответственность инициаторы принятых решений".

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В статье: война с россией Ярослав Надь
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Источник:
euractiv.com

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