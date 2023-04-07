В Донецкой области ВСУ уничтожили российский штурмовой самолет

Около 12:30 по киевскому времени Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил в своих официальных аккаунтах в социальных сетях об уничтожении российского самолета:

"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!"

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).