Forbes: Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд
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С начала войны РФ использовала для бомбардировки Украины около 4750 ракет различной дальности. Из-за дефицита "Калибров" и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 "Кинжалы", неточные Х-22 и значительно уменьшить интенсивность обстрелов, об этом сообщает Forbes.
С начала большой войны Россия применила для обстрелов Украины около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью $12,5 млрд и около 2300 ракет малой дальности на сумму $3,5 млрд.
Для сравнения, для бомбардировки Ирака в 2003 году США использовали ракет примерно на $1 млрд. Почти аналогичную сумму США потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году, во время проведения операции "Буря в пустыне".
На борьбу против "Исламского государства" в Сирии и Ираке США тратили около $10 млн в день для ракетных и авиационных ударов. Это в четыре раза меньше, чем средние расходы РФ. Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории.
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