  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но с учетом своих интересов
В тренде

Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но с учетом своих интересов

Общие новости
(1 голосов)

Риторика Кремля не изменилась

Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но с учетом своих интересов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учет российских интересов".

Как передает "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте такжеПосле заявлений о войне в Украине, с Лаврова смеются уже и в Индии - ВИДЕО

"Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые - наши озабоченности - были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", - сказал министр страны-оккупанта.

По теме
yellow-arrow
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО
yellow-arrow
ГУР: Самые успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе
yellow-arrow
Forbes: Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией сергей лавров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.04.2023 в 16:59
Засунь свої занепокоєння собі в ср@ку
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде