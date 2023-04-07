Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но с учетом своих интересов
Риторика Кремля не изменилась
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учет российских интересов".
Как передает "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые - наши озабоченности - были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", - сказал министр страны-оккупанта.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.04.2023 в 16:59
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