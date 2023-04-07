  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На России предложили интегрировать оккупированные украинские территории в систему спорта РФ
В тренде

На России предложили интегрировать оккупированные украинские территории в систему спорта РФ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

С такой идеей вышел премьер-министр РФ

На России предложили интегрировать оккупированные украинские территории в систему спорта РФ

фото из свободных источников

Новина українською

Россия заявила о желании интеграции оккупированных украинских территорий в систему спорта страны. С такой идеей вышел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Читайте такжеПосол КНР при ЕС назвал заявления о "безграничной дружбе" Китая с РФ "риторическим приемом"

"Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи.

Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания.

И получать все положенные выплаты, преференции, в том числе и для победителей, для призеров. А тем, кто имеет значок ГТО, будут зачитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы", - сказал Мишустин.

По теме
yellow-arrow
Любовь к УПЦ МП, пропаганда и братство с россиянами. Что не так с Ломаченко? ВИДЕО
yellow-arrow
В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского
yellow-arrow
Артем Кравец: Я изменил свое мнение, что Украина вряд ли вернет Крым
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде