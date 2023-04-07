На России предложили интегрировать оккупированные украинские территории в систему спорта РФ

Россия заявила о желании интеграции оккупированных украинских территорий в систему спорта страны. С такой идеей вышел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи.

Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания.

И получать все положенные выплаты, преференции, в том числе и для победителей, для призеров. А тем, кто имеет значок ГТО, будут зачитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы", - сказал Мишустин.