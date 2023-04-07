Данилов: Благодаря нашим данным, Россия изменила свои планы относительно переворота в Молдове

Российская Федерация частично изменила планы по осуществлению государственного переворота в Молдове благодаря огласке, которую удалось организовать при содействии украинской разведки.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью Укринформу .

"Благодаря украинской разведке это получило огласку. Россия частично изменила свои планы. Однако мы более чем уверены, что окончательно они своих планов не изменят. В Молдове наблюдается такая же захватническая политика, как и в Украине. Но там так называемая попытка "тихой" оккупации, а у нас попытка оккупации с использованием оружия", – отметил Данилов.

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В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что миру нужно реагировать на российские мятежи, постоянно осуществляемые на территориях других государств.

"В этих экспериментах РФ надо ставить точку. Если бы мир реагировал вовремя, мы бы сейчас не были в ситуации войны", - подчеркнул он.

Напомним, что в начале февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина перехватила план российской федерации по разрушению политической ситуации в Молдове.

Через несколько дней после этого президент Республики Молдова Мая Санду заявила о подготовке россией госпереворота в ее стране. По словам Санду, Кремль планировал организовать протесты оппозиции с привлечением граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. План включал захват правительственных зданий и смену власти в стране.