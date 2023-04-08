Долгожданная победа Ворсклы, ничейный день в Милане. Главные новости за 7 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 7-е апреля.

В пятницу уже традиционно стартовал новый тур УПЛ. В первой игре 20-го игрового дня "Ворскла" в Полтаве принимала "Ингулец", сумев прервать неудачную серию. Весной коллектив Скрипника добыл лишь два бала в четырех играх, однако встреча с подопечными Ковальца закончилась минимальным триумфом. Исход встречи решил гол Василия Кравца, который отличился после стандарта в самом начале второго тайма. Победа "Ворсклы" позволила коллективу Скрипника закрепиться на восьмом месте, отправив на девятое все тот же "Ингулец".

Матчи в пятницу прошли не только в Украине. Стартовал, к примеру, 29-й тур Серии А, причем сразу тремя матчами. "Милан", "Наполи" и "Интер" вскоре начнут свой путь в четвертьфинале ЛЧ, а потому свои игры тура они сыграли раньше остальных. "Нерадзурри" Индзаги в очередной раз в сезоне потеряли очки, сыграв вничью с "Салернитаной" (1:1). Решающий гол от Кандревы миланцы пропустили на 90-й минуте. Недалеко ушел и "Милан", скатав сухую ничью с "Эмполи". А вот "Наполи", пускай и не без проблем, на выезде одолел "Лечче" (1:2). Также отметим, что во Франции "Страсбур" Соболя проиграл "Лансу" , а в Испании "Севилья" в меньшинстве не удержала ничью с "Сельтой" .

Украинская премьер-лига подвела итоги марта, определив лучшего игрока и тренера месяца. Весьма неожиданно, что оба приза отправились в Одессу. Самым ценным наставником был признан Роман Григорчук, "Черноморец" которого неплохо смотрится весной. На счету "моряков" две победы и две ничьих в четырех играх марта. В последнем туре они смогли первыми отобрать очки у "Шахтера" в рамках второго круга (2:2 в Одессе). Что касается лучшего футболиста, то им был признан легионер "Черноморца" Зиги Бадибанга. На счету вингера один гол и две голевые в рамках мартовских встреч.

Все идет к тому, что летом подойдет к концу эпоха Ибрагимовича в итальянском "Милане". По данным Footmercato, летом руководство "россонери" не будет предлагать шведу новое соглашение, позволив тому покинуть клуб на правах свободного агента. В этом сезоне 41-летний футболист долгое время восстанавливался после травмы, отыграв в общей сложности лишь 144 минуты. На его счету один забитый гол. Отметим, что о возможном окончании карьеры летом Златан пока не заявлял. Всего за "Милан" форвард отыграл 163 игры, забил 93 гола и дважды становился чемпионом Италии.