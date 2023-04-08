Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили также и предотвращении утечки информации
Президент провел очередной заседание Ставки
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.
"Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период", - говорится в сообщении.
Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.
Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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