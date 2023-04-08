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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили также и предотвращении утечки информации

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Президент провел очередной заседание Ставки

Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили также и предотвращении утечки информации

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

"Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период", - говорится в сообщении.

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Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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