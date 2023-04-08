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Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне

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Оккупанты потеряли и более трех десятков единиц оружия

Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вооруженные силы Украины подытожили потери россиян в войне против Украины за минувшие сутки.

На концерт к Кобзону отправились еще 570 человек. Также были уничтожены 33 единицы техники. В частности, речь идет о нашем самолете.

В целом потери россиян начинают с 24 февраля 2022 года.

  • личного состава – около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3636 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7020 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2727 (+5) ед,
  • РСЗО – 533 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 282 (+1) ед,
  • самолетов – 307 (+1) ед,
  • вертолетов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,
  • специальной техники – 304 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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