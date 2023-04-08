Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне

Вооруженные силы Украины подытожили потери россиян в войне против Украины за минувшие сутки.

На концерт к Кобзону отправились еще 570 человек. Также были уничтожены 33 единицы техники. В частности, речь идет о нашем самолете.

В целом потери россиян начинают с 24 февраля 2022 года.

личного состава – около 177 680 (+570) человек ликвидировано,

танков ‒ 3636 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7020 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2727 (+5) ед,

РСЗО – 533 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 282 (+1) ед,

самолетов – 307 (+1) ед,

вертолетов – 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),

крылатых ракет ‒ 911 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,

специальной техники – 304 (+0).