Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне
Оккупанты потеряли и более трех десятков единиц оружия
Getty Images / Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины подытожили потери россиян в войне против Украины за минувшие сутки.
На концерт к Кобзону отправились еще 570 человек. Также были уничтожены 33 единицы техники. В частности, речь идет о нашем самолете.
В целом потери россиян начинают с 24 февраля 2022 года.
- личного состава – около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3636 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7020 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2727 (+5) ед,
- РСЗО – 533 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 282 (+1) ед,
- самолетов – 307 (+1) ед,
- вертолетов – 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,
- специальной техники – 304 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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