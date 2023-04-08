В Крыму раздались взрывы. Оккупанты говорят, что сбили украинскую ракету

В городе Феодосия на временно оккупированном полуострове Крым прогремели взрывы. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Он добавил, что над Феодосией якобы "сбита ракета, запущенная со стороны Украины".

Отметим, что Феодосия находится на Востоке полуострова недалеко от Керчи. До ближайших украинских позиций минимум 250 километров.

В тамошних пабликах очевидцы сообщают о том, что было слышно два очень мощных взрыва ориентировочно в 10:59. На улице виден столб дыма.

Также активист Сергей Стерненко опубликовал информацию из российских СМИ с фото ракеты. Он отмечает, что оккупанты сообщают о ракетном ударе из населенного пункта Тузла в Одесской области. Расстояние до точки прилета составляет 415 км.