  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Крыму раздались взрывы. Оккупанты говорят, что сбили украинскую ракету
В тренде

В Крыму раздались взрывы. Оккупанты говорят, что сбили украинскую ракету

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

До ближайших украинских позиций далеко

В Крыму раздались взрывы. Оккупанты говорят, что сбили украинскую ракету

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В городе Феодосия на временно оккупированном полуострове Крым прогремели взрывы. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Он добавил, что над Феодосией якобы "сбита ракета, запущенная со стороны Украины".

Отметим, что Феодосия находится на Востоке полуострова недалеко от Керчи. До ближайших украинских позиций минимум 250 километров.

В тамошних пабликах очевидцы сообщают о том, что было слышно два очень мощных взрыва ориентировочно в 10:59. На улице виден столб дыма.

Также активист Сергей Стерненко опубликовал информацию из российских СМИ с фото ракеты. Он отмечает, что оккупанты сообщают о ракетном ударе из населенного пункта Тузла в Одесской области. Расстояние до точки прилета составляет 415 км.

По теме
yellow-arrow
Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне
yellow-arrow
Долгожданная победа Ворсклы, ничейный день в Милане. Главные новости за 7 апреля
yellow-arrow
Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили также и предотвращении утечки информации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде